0
EN DIRECTO
Palmeiras vs. River Plate EN VIVO por la Libertadores

No es 'jajajaja', ni 'jijiji': RAE reveló la forma correcta de reírse por Internet

Estuviste escribiendo tu risa de forma incorrecta todo este tiempo y no lo sabías. La Real Academia Española dio a conocer la manera correcta.

Roxana Aliaga
La RAE reveló como verdaderamente se escribe "ja, ja, ja".
La RAE reveló como verdaderamente se escribe "ja, ja, ja". | Composición Líbero
COMPARTIR

Es común que las personas utilicen "jajajaja", "jejeje" o incluso "hahahaha" al expresar su risa; sin embargo, la Real Academia Española (RAE) ha indicado cuál es la forma correcta de representar la risa por escrito. Quedarás sorprendido al conocer que todo este tiempo estuviste te estuviste expresando de manera incorrecta.

En su último podcast Farfán uso el terminó 'pisapaja' y se hizo viral en redes.

PUEDES VER: ¿Qué significa 'pisa paja', la jerga que popularizó Jefferson Farfán en su podcast?

¿Cuál es la forma correcta de reírse por Internet?

Según dio a conocer la RAE en sus recomendaciones lingüísticas, lo correcto es escribir "ja, ja, ja", porque esta es la forma adecuada en la que se produce el sonido de la risa. Caso contrario sucede con "jajaja", ya que representaría la llana.

rae

Esta es la verdadera forma de reírte por Internet.

La institución manifestó que las onomatopeyas buscan imitar los sonidos, por ello, a veces no hay una reproducción exacta de estos y pueden variar de acuerdo al idioma o estilo de la persona.

La RAE mencionó que la "ja, ja, ja" representa una risa normal, pero usarla solo una o dos veces puede ser entendido como ironía, incredulidad o burla para la persona que lo recibe.

Se debe tener en cuenta que cuando la risa se usa como sustantivo, sí puede escribirse como una sola palabra (jajajajá), en este caso debe llevar tilde por ser una palabra aguada terminada en vocal, también es válido usar en plural "jajajajás".

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Colegio emblemático de Puente Piedra será reconstruido y estudiantes se trasladarán temporalmente

  2. Municipalidad de Chorrillos abre convocatoria laboral este 24 de septiembre: se ofrecen más de 200 puestos

  3. Retiro AFP de 21,400 soles: buenas noticias sobre el cronograma y solicitudes del desembolso

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano