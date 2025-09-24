No es 'jajajaja', ni 'jijiji': RAE reveló la forma correcta de reírse por Internet

Es común que las personas utilicen "jajajaja", "jejeje" o incluso "hahahaha" al expresar su risa; sin embargo, la Real Academia Española (RAE) ha indicado cuál es la forma correcta de representar la risa por escrito. Quedarás sorprendido al conocer que todo este tiempo estuviste te estuviste expresando de manera incorrecta.

¿Cuál es la forma correcta de reírse por Internet?

Según dio a conocer la RAE en sus recomendaciones lingüísticas, lo correcto es escribir "ja, ja, ja", porque esta es la forma adecuada en la que se produce el sonido de la risa. Caso contrario sucede con "jajaja", ya que representaría la llana.

Esta es la verdadera forma de reírte por Internet.

La institución manifestó que las onomatopeyas buscan imitar los sonidos, por ello, a veces no hay una reproducción exacta de estos y pueden variar de acuerdo al idioma o estilo de la persona.

La RAE mencionó que la "ja, ja, ja" representa una risa normal, pero usarla solo una o dos veces puede ser entendido como ironía, incredulidad o burla para la persona que lo recibe.

Se debe tener en cuenta que cuando la risa se usa como sustantivo, sí puede escribirse como una sola palabra (jajajajá), en este caso debe llevar tilde por ser una palabra aguada terminada en vocal, también es válido usar en plural "jajajajás".