Municipalidad de Comas clausura conocido restaurante por condiciones insalubres: tiene otros locales en Lima Norte

Comas es un distrito que alberga múltiples opciones de entretenimiento y diversión; sin embargo, estas no siempre cumplen con las normas correspondientes en favor del público. En un reciente video, la municipalidad expuso las condiciones del restaurante, Bull Bar, con imágenes que han generado todo tipo de reacciones.

Mediante las redes sociales, la gestión del alcalde Ulises Villegas, compartió un video donde se aprecia la insalubre situación de la cocina de Bull Bar, un conocido local de comida rápida en Lima Norte. Ante este contexto, el personal tomó la decisión de clausurar la sede de manera inmediata.

"Te ofrecían diversión, pero escondían un verdadero chiquero detrás de sus paredes. Tacho de basura sin tapa, alimentos expuestos a la contaminación... una cocina con pésimas condiciones de higiene", se menciona en el clip publicado.

Además, se indicó que el botiquín de primeros auxilios no contaba con las medicinas principales y que estas pésimas situaciones ponían en riegos la seguridad de los trabajadores del local en Comas y por supuesto, que del público. Cabe señalar que no es la única sede en el cono norte.

Bull Bar tiene diversos locales, como en San Martín de Porres, Puente Piedra, Los Olivos y Puente Piedra, asimismo, se enorgullece al mencionar que es el primer establecimiento petfriendly de Lima Norte, pero tras estas imágenes, los usuarios no dudan en comentar de manera negativa.

"Y eso que no han ido al de Palmeras", "Bull Bar ya fue", "Ya entiendo el dolor de estómago del día siguiente", "No, Bull Bar. No he ido a ese local, pero supongo que todas las sedes son iguales", "Con razón salía con dolor de estómago", "Con razón esa vez que comí me dio diarrea", "Lo mismo pasó con el de SMP", señalaron en redes sociales.