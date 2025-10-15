LATAM Perú cancela definitivamente importante ruta internacional por insólito motivo: "Ya no es viable..."

LATAM Airlines Perú informó la cancelación definitiva de su ruta Lima–La Habana, debido al cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia. Esta medida aplicará a partir del 11 de marzo de 2026, generando un impacto en los pasajeros que utilizan conexión internacional.

Tras luego de 23 meses de conectar al Perú con la ciudad cubana, la empresa tomó esta decisión por el próximo cobro de la TUUA de Transferencia, que el concesionario Lima Airport Partners (LAP) aplicará desde el 27 de octubre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.

"Este nuevo escenario de costos hace insostenible la operación de la ruta frente a la competencia regional, ya que muchos pasajeros en conexión optarían por otros hubs regionales que no imponen este tipo de cobros. Como resultado, la ruta que une al Perú con Cuba ya no es viable económicamente.", se agregó en el comunicado.

LATAM Airlines Perú comunica la cancelación definitiva de la ruta Lima-La Habana.

Por otro lado, la aerolínea LATAM Airlines Perú ha brindado diversas alternativas para los clientes, que tengan vuelos a partir de la fecha de cancelación, quienes podrán adelantar de viaje o el reembolso total del pasaje. Pero si desean mantener su itinerario, se les estará contactando para ofrecerles alternativas de protección con otros operadores.

"Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta decisión pueda generar a nuestros pasajeros. Desde LATAM Airlines, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente para continuar conectando al Perú con el mundo.", finalizó.

¿Qué es la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto de Transferencia?

La Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia es un cobro que aplica el aeropuerto cuando un pasajero realiza una conexión o escala en el mismo aeropuerto, sin salir de la zona de tránsito internacional ni pasar por migraciones. En otras palabras, esta tarifa se aplica a los viajeros en tránsito o conexión, es decir, aquellos que llegan en un vuelo y continúan su viaje en otro vuelo con destino final en otro país, usando el aeropuerto como punto intermedio.

Respecto a la situación en nuestro país, Lima Airport Partners (LAP) ha confirmado que el cobro de un adicional de TUUA de transferencia se implementará desde el 27 de octubre de 2025 para los pasajeros internacionales que hagan escala en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, y el monto estimado sería hasta US$ 12.67 por tramo para conexiones internacionales.