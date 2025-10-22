0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Juventus EN VIVO por Champions League
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Retiro ONP de 21,400 soles: ¿hay cronograma de pagos para afiliados?

¿Les tocará el turno a los afiliados a la ONP? Conoce el cronograma de pago de hasta 21,400 soles que podrían desembolsar los ciudadanos.

Roxana Aliaga
El retiro ONP 2025 tendría un cronograma de pago establecido.
El retiro ONP 2025 tendría un cronograma de pago establecido. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
COMPARTIR

Los afiliados a la AFP ya comenzaron a solicitar su dinero desde el martes 21 de octubre. Ante ello, gran parte de la población busca conocer si pueden acceder hasta 21,400 soles de sus aportes a la ONP. Si eres uno de ellos, entonces tienes que revisar las próximas líneas.

El retiro de la ONP aún no ha sido evaluado por el Congreso.

PUEDES VER: Retiro ONP de hasta 21,400 soles: Lista de aportantes que cobrarían sus fondos este 2025

La iniciativa del desembolso fue impulsada por la congresista Ariana Maybee Ouré y tiene como principal misión que los aportantes puedan acceder a su dinero y cubrir gastos personales o familiares; sin embargo, hasta la fecha, esta iniciativa no ha sido evaluada por el Congreso.

Retiro ONP de 21,400 soles: Cronograma de pago

Si el Congreso de la República aprueba el retiro ONP de 21,400 soles, entonces debe saber que se ha establecido un cronograma de pago, el cual será realizado de manera progresiva para que los ciudadanos puedan acceder a su dinero.

Tras presentar su solicitud, los ciudadanos tendrán que esperar 30 días para acceder a 1UIT y los tres pagos restantes se darán en intervalos iguales. Si el monto es menor, se realizará un único depósito a la cuenta del ciudadano afiliado a la ONP.

retiro onp

El retiro ONP se realizará de manera progresiva.

Retiro ONP: ¿Quiénes podrán solicitarlo?

A continuación, podrás conocer quiénes son los ciudadanos que podrán solicitar de manera única el retiro ONP este 2025, si el Congreso de la República aprueba esta iniciativa impulsada por la congresista Ariana.

  • Ciudadanos que están activos en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
  • Aportantes que no hayan solicitado su traslado a la AFP
  • Afiliados que no estén pensionados
  • Ciudadanos que no hayan cobrado el Bono de Reconocimiento.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Se suspenden las clases escolares este jueves 23 y viernes 24 de octubre? Lo último según Minedu

  2. Municipalidad de San Juan de Lurigancho inicia obra tras 35 años de espera: mejorará la calidad de vida de vecinos

  3. Retiro ONP de 21,400 soles: ¿hay cronograma de pagos para afiliados?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano