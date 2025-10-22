Retiro ONP de 21,400 soles: ¿hay cronograma de pagos para afiliados?

Los afiliados a la AFP ya comenzaron a solicitar su dinero desde el martes 21 de octubre. Ante ello, gran parte de la población busca conocer si pueden acceder hasta 21,400 soles de sus aportes a la ONP. Si eres uno de ellos, entonces tienes que revisar las próximas líneas.

La iniciativa del desembolso fue impulsada por la congresista Ariana Maybee Ouré y tiene como principal misión que los aportantes puedan acceder a su dinero y cubrir gastos personales o familiares; sin embargo, hasta la fecha, esta iniciativa no ha sido evaluada por el Congreso.

Retiro ONP de 21,400 soles: Cronograma de pago

Si el Congreso de la República aprueba el retiro ONP de 21,400 soles, entonces debe saber que se ha establecido un cronograma de pago, el cual será realizado de manera progresiva para que los ciudadanos puedan acceder a su dinero.

Tras presentar su solicitud, los ciudadanos tendrán que esperar 30 días para acceder a 1UIT y los tres pagos restantes se darán en intervalos iguales. Si el monto es menor, se realizará un único depósito a la cuenta del ciudadano afiliado a la ONP.

El retiro ONP se realizará de manera progresiva.

Retiro ONP: ¿Quiénes podrán solicitarlo?

A continuación, podrás conocer quiénes son los ciudadanos que podrán solicitar de manera única el retiro ONP este 2025, si el Congreso de la República aprueba esta iniciativa impulsada por la congresista Ariana.