Cronograma de pagos de ONP inició HOY, 20 de octubre para sueldos de trabajadores públicos: quiénes cobran y fechas

El pago de sueldos a través de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) es un proceso clave para miles de trabajadores estatales que se encuentran afiliados al sistema nacional de pensiones en el Perú. Este mecanismo garantiza no solo el cumplimiento de las remuneraciones mensuales, sino también el aporte regular al fondo previsional que servirá, en el futuro, para acceder a una pensión de jubilación.

La ONP, como entidad del Estado peruano adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tiene entre sus funciones la administración del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), y colabora también con la gestión de planillas de diversas entidades públicas. Entre estas funciones se encuentra el cronograma de pagos a los trabajadores estatales, que mensualmente reciben sus sueldos de acuerdo a un calendario ya establecido por resolución oficial.

En el mes de octubre de 2025, se ha aprobado mediante resolución ministerial un nuevo cronograma de pagos que beneficiará a los trabajadores públicos en todos los sectores. Este cronograma establece que los pagos iniciarán este lunes 20 de octubre, marcando así el inicio del desembolso de sueldos correspondiente a este mes.

¿Cuándo pagan a los trabajadores públicos en octubre 2025?

De acuerdo a la Resolución Directoral N° 000236-2025-EF/52.01, el Ministerio de Economía y Finanzas ya aprobó el calendario de pagos para el mes de octubre de 2025. El cronograma de pagos se aplica a los trabajadores del sector público pertenecientes a las distintas entidades del Estado que se rigen por el sistema de la ONP.

El pago de remuneraciones para trabajadores estatales inicia el lunes 20 de octubre, y se llevará a cabo de forma escalonada según el sector o régimen laboral del servidor.

Cronograma oficial de pago de sueldos - Octubre 2025 (Trabajadores del Estado)

El lunes 20 de octubre cobran las planillas de sueldos de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas.

El martes 21 de octubre cobran las planillas de sueldos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo.

El miércoles 22 de octubre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil.

El jueves 23 de octubre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.

¿Dónde se deposita el pago de sueldos ONP?

Los sueldos son depositados directamente en las cuentas bancarias que cada trabajador tiene registradas en las entidades correspondientes. Usualmente, los bancos involucrados son Banco de la Nación, Interbank, BCP, BBVA y Scotiabank.

¿Qué otros pagos se realizarán en octubre relacionados a la ONP?

Además del pago de sueldos a los trabajadores estatales, la ONP también tiene programado el pago de pensiones a los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones (D.L. N° 19990). Este pago se realizará a partir del jueves 17 de octubre, con un cronograma propio por apellidos.

También se espera el pago de la Bonificación Extraordinaria por Alto Costo de Vida, correspondiente a un bono temporal aprobado por el Ejecutivo en favor de los jubilados con pensiones menores a S/ 1,200.

¿Qué hacer si no recibes tu pago en la fecha correspondiente?

Si eres trabajador del Estado y no recibes tu pago en la fecha indicada, puedes comunicarte con la Oficina de Recursos Humanos de tu entidad o directamente con la ONP a través de sus canales oficiales: