Vecinos de Pueblo Libre recibieron estupenda noticia: Municipalidad de Lima entregó proyecto que beneficiará a todos

¡Pueblo Libre está de fiesta! El distrito de la capital recibió estupenda noticia por parte de la Municipalidad de Lima, pues el municipio liderado actualmente por Renzo Reggiardo, tras la renuncia de Rafael López Aliaga, inauguró una nueva ciclovía Mariano Cornejo de más de 5 kilómetros y que beneficiará a todos los ciudadanos que vivan o transiten por la zona.

Es preciso señalar que el esperado espacio se integra a los 38.5 kilómetros de la Red Ciclovial Metropolitana de Lima, y ayudará a reducir el tráfico vehicular considerando que más personas optarán por utilizar bicicletas para movilizarse de un lugar a otro.

"Hoy celebramos una nueva forma de movernos, ahora los estudiantes de distritos como San Martín de Porres y el Rímac, podrán llegar en bicicleta hasta la PUCP, y los que recorren la av. Universitaria podrán llegar al centro de Lima y quiero contarles que muy pronto construiremos una ciclovía en la av. Garzón en Jesús María", mencionó Reggiardo durante la ceremonia.

Vecinos de Pueblo Libre recibieron estupenda noticia

¿Qué impulsó la realización de esta nueva ciclovía en Pueblo Libre?

De acuerdo a lo mencionado en el portal oficial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el proyecto fue ejecutado por la Gerencia de Movilidad Urbana y financiado gracias a donación alemana del Banco KfW. El espacio incluye medidas de seguridad vial (rampas, señalización horizonal/vertical, semáforos exclusivos para ciclistas, gibas reductoras de velocidad, cicloparqueaderos y 5 puntos de reparación de bicicletas).

Finalmente, en el reporte que realizó la comuna de la capital, se menciona que el espacio cuenta con áreas verdes que "mejorarn el entorno urbano" y que serán más de 6000 los usuarios que optarían por utilizar bicicletas, alcanzando un impacto positivo en el medio ambiente.

¿Por qué Renzo Reggiardo es el nuevo alcalde de Lima?

Renzo Reggiardo es el nuevo alcalde de Lima porque su antecesor, Rafael López Aliaga, renunció al cargo para postularse como candidato a la presidencia de Perú en las elecciones de 2026. Como teniente alcalde, Reggiardo asumió el puesto para completar el periodo municipal.