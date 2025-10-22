Vecinos de Los Olivos recibieron estupenda noticia: nuevo espacio recreativo con modernas estructuras

Los vecinos del asentamiento humano San Martín, en Los Olivos, no pueden estar más felices, y es que el alcalde, Felipe Castillo, inauguró una reciente obra que brinda una mejor imagen en la zona. Este renovado espacio público cuenta con diversas áreas recreativas que podrán ser disfrutadas por niños y adultos.

El alcalde, Felipe Castillo, y los ciudadanos del AA. HH. participaron de la inauguración de los trabajos de remodelación y construcción de la primera, segunda y tercera etapa del parque número 20, Felipe Castillo Alfaro. Con globos, cintos de colores y champagne, se realizó la ceremonia.

Este parque en el distrito de Los Olivos cuenta con modernas estructuras como mini gimnasio, losa deportiva multideportiva y juegos infantiles. Todos estos espacios ya pueden ser disfrutados por grandes y pequeños, quienes tienen una buena opción recreativa a solo un paso de sus hogares.

Asimismo, también se cuenta con sardineles peraltado, sumergido, veredas de concreto, cerco perimétrico, luces LED, reflectores y paneles solares. Este espacio público fue mejorado al 100 % con la finalidad de que los vecinos gocen de las estructuras, pero al mismo tiempo, se exhorta a su cuidado.

"Toda una recuperación integral de este hermoso parque para el deleite y disfrute de la familia y la recreación deportiva de nuestros niños, jóvenes, que son el presente, futuro de Los Olivos, que crece con el mejoramiento del parque número 20 de Felipe Castillo Alfaro", precisó el burgomaestre del distrito.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar en las redes sociales. "Muy bien, pero más árboles para el distrito", "Bien por esos vecinos del asentamiento humano San Martin", "Sr. alcalde no se olvide del parque Los Jazmines", "En el parque de Villa Sol siempre se le pidió al alcalde juegos para niños y nunca apoyan".