Excelentes noticias para sector de vecinos de SJM: Municipalidad de Lima planifica apoyo a familias

Municipalidad de Lima dio gran noticia a un sector de vecinos de San Juan de Miraflores, ello tras confirmar la realización de una mesa de diálogo en coordinación con otros sectores del Estado en el marco de un apoyo a familias del mencionado distrito. La reunión fue confirmada mediante la plataforma oficial de la MML, en un informe en el que además se detalló los puntos que se trataron en conjunto en pro de los beneficiados.

Municipalidad de Lima encabezó mesa de trabajo en beneficio de familias en San Juan de Miraflores

A raíz del gigantesco incendio suscitado el pasado 11 de octubre en el distrito de San Juan de Miraflores, específicamente en la zona de Pamplona Alta, la Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, participó de un mesa técnica que fue convocada para unir esfuerzos con otros ejes de Estado y brindar apoyo a las familias que quedaron en situación de vulnerabilidad tras el lamentable siniestro.

Además de la comuna de Lima, también se contó con la presencia de los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes; y de Educación, Jorge Figueroa. Por su parte, la alcaldesa de SJM, Delia Castro y representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), también estuvieron presentes en la jornada de trabajo.

Municipalidad de Lima planifica apoyo a familias

¿Qué beneficios se brindarán a las familias afectadas tras el incendio en San Juan de Miraflores?

En el informe publicado en la página del gobierno por la Municipalidad de Lima, no se detalla con exactitud los beneficios que se otorgarán a las familias perjudicadas tras el incendio, sin embargo, se menciona que la mesa de diálogo servirá para brindar una serie de ayudas a los damnificados.

Cabe precisar que toda información referente a bonos, subsidios y más, se estará publicando en los canales oficiales de la Municipalidad de Lima o de la Municipalidad de San Juan de Miraflores oportunamente.