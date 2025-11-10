- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Suiza vs México
- Colombia vs Corea del Norte
- Venezuela vs Haití
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿CTS se podrá retirar en 2026? Esto se sabe a días del pago de noviembre 2025
El pago de la CTS llega durante este mes de noviembre a todos los trabajadores correspondientes en el Perú, pero es clave conocer hasta cuándo se podrá retirar.
La CTS es un beneficio social que tienen los trabajadores en el Perú como una forma de protección ante la terminación laboral o como un ahorro obligatorio que puede ser utilizado ante ciertas contingencias. Está diseñada para brindar un respaldo económico al trabajador cuando deja su centro de labores o en situaciones que la ley permite.
En este contexto, cada institución o empresa debe depositar la CTS de manera semestral (generalmente antes de la fecha límite establecida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), lo cual hace que “falte poco” para que muchos trabajadores reciban su depósito correspondiente al semestre. Entonces, saber cuándo será el pago, y especialmente qué pasa con el retiro de ese dinero, y hasta cuándo estará disponible, es de vital interés para los empleados.
Pago próximo de la CTS: ¿qué se espera y cuándo?
Se informa que muchos trabajadores verán su depósito de CTS hasta antes de la quincena de noviembre de 2025. Esto significa que las empresas y entidades están previstas para realizar los trámites internos y cumplir con la obligación legal del depósito en los plazos establecidos. Este pago semestral permite que los trabajadores puedan contar con ese recurso para su gestión financiera, actividades planificadas o contingencias.
¿Se podrá retirar la CTS en 2026? ¿Hasta cuándo estará disponible?
Sí, la CTS depositada sigue estando disponible para retiro conforme a la normativa. Los trabajadores tienen derecho a disponer de ese fondo cuando se den las condiciones que la ley establece: cese de la relación laboral, jubilación, determinadas situaciones de desempleo, entre otras. Lo que no cambia es que debe haber un depósito previo válido.
Una vez depositada la CTS, el dinero permanece a disposición del trabajador en la cuenta correspondiente hasta que este decida efectuar el retiro, siempre que cumpla con los requisitos. No obstante, es importante tomar en cuenta que solo estará disponible lo ahorrado hasta el 31 de diciembre de 2026, según lo establece la Ley N.º 32322. Después de esa fecha, solo se podrá retirar el excedente de cuatro sueldos o el 100% en casos de enfermedad terminal o cáncer.
Recomendaciones para trabajadores
- Verifica con tu empresa que el depósito semestral de CTS correspondiente se realice dentro del plazo legal.
- Consulta tu estado de cuenta CTS para asegurar que el monto esté correctamente depositado y registrado.
- Si planeas hacer uso del dinero en 2026, considera planificar con anticipación, la disponibilidad depende de que se haya efectuado el depósito.
- Conserva tu información laboral (contratos, boletas, comprobantes) para acreditar tu derecho al retiro.
- Si detectas pagos atrasados o no realizados, acude a las instancias correspondientes para gestionar la aclaración.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90