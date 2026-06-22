Convocatoria CAS en San Martín de Porres: municipalidad ofrece 160 vacantes para puestos de serenazgo

Si estás en busca de una nueva oportunidad laboral, es importante que sepas que la Municipalidad de San Martín de Porres anunció el inicio de una convocatoria CAS para incorporar a 160 nuevos trabajadores al equipo de Seguridad Ciudadana. La oferta laboral está dirigida a personas interesadas en contribuir con la seguridad del distrito, para desempeñarse en diferentes puestos operativos. ¿Cuáles son las plazas y hasta cuándo se puede postular?

Según lo informado, las vacantes se distribuyen en cinco perfiles: 15 plazas para Operador de Equipo de Video Vigilancia, 60 para Sereno a Pie I, 30 para Sereno Conductor II, 15 para Sereno GOES I y 40 para Sereno Motorizado II. La comuna busca fortalecer el servicio de serenazgo con personal que apoye las labores de prevención y vigilancia.

La Municipalidad de San Martín de Porres realizará convocatoria CAS hasta el 30 de junio.

Los postulantes deberán presentar su currículum vitae, además de las fichas y anexos requeridos, entre las fechas establecidas: del 23 al 30 de junio. La recepción de documentos se realizará en la Mesa de Partes del Palacio Municipal, ubicada en la avenida Alfredo Mendiola 169, en el horario de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.

La municipalidad informó que los interesados pueden descargar las fichas de inscripción y los anexos a través del enlace habilitado para la convocatoria (dale clic aquí) o escaneando el código QR publicado en la convocatoria oficial. Recuerda que es importante revisar previamente los requisitos y completar correctamente la documentación antes de presentarla.

Por otro lado, se resalta que con esta convocatoria, la comuna de San Martín de Porres busca reforzar las acciones de seguridad ciudadana mediante la incorporación de nuevo personal en áreas estratégicas como patrullaje a pie, patrullaje motorizado, conducción de unidades, vigilancia por cámaras y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Las autoridades invitaron a los ciudadanos que cumplan con el perfil requerido a participar en el proceso de selección y formar parte del equipo de serenazgo, y destacaron que el fortalecimiento del servicio permitirá mejorar la capacidad de respuesta y la protección de los vecinos en distintos sectores del distrito.