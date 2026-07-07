Convocatoria laboral en San Martín de Porres: cuándo será, dónde y qué puestos de trabajo se ofrecen

La Municipalidad de San Martín de Porres anunció una buena noticia, ya que se llevará a cabo una nueva convocatoria laboral dirigida a personas que se encuentran en búsqueda de empleo. La jornada reunirá a importantes empresas privadas que ofrecerán diversas vacantes. Conoce todos los detalles de esta gran oportunidad.

La actividad se realizará el viernes 10 de julio, en el frontis del Palacio Municipal de San Martín de Porres, ubicado en la avenida Alfredo Mendiola 169. La atención será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., horario en el que los postulantes podrán acercarse para conocer las ofertas laborales y participar en los procesos de selección.

La Municipalidad de San Martín de Porres lanza una convocatoria laboral este 10 de julio.

Durante la convocatoria participarán reconocidas empresas como Tottus, Quantia, Linka, Edicsem, Telco, Grupo CK2 y Faguel & Jess, entre otras. Asimismo, los puestos que se ofrecen son asesor de ventas, asesor Entel, operador de abarrotes, teleoperador, atención al cliente part time y atención al cliente full time.

La comuna informó que los interesados deberán acudir con su currículum vitae (CV) actualizado y su Documento Nacional de Identidad (DNI), documentos indispensables para postular a las vacantes disponibles y agilizar el proceso de evaluación por parte de las empresas participantes.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de San Martín de Porres busca acercar más oportunidades de empleo formal a la población y fortalecer la conexión entre las empresas y quienes desean incorporarse al mercado laboral. Asimismo, invitó a los ciudadanos a no dejar pasar esta oportunidad y asistir a la convocatoria.