Un amago de incendio se reportó hace unos minutos en el hotel Sheraton. La gran humareda que emergió del lugar, situado en el Paseo de la República, en el Cercado de Lima, generó sorpresa entre vecinos, trabajadores y transeúntes. Para controlar la situación, cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se desplazaron al lugar. ¿Qué se sabe al respecto?

Registran amago de incendio en hotel Sheraton, evacúan a huéspedes y movilizan varias unidades de bomberos

Tal como informó el portal de emergencias de los Bomberos del Perú, este viernes 10 de julio, a las 11.20 a. m., se registró un incendio en un edificio de Lima, que afectó los pisos 7 a 11. Para hacer frente a la emergencia, se movilizaron rápidamente diversas unidades de bomberos, así como una ambulancia y un vehículo especializado en trabajos en altura.

Según lo expuesto, estas unidades realizaron acciones para controlar el fuego y prevenir su propagación. Por su parte, la Policía Nacional del Perú estableció un cordón de seguridad alrededor del hotel con el fin de facilitar las labores de los equipos de emergencia y limitar el tráfico en la zona.

Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado detalles sobre las causas del incidente ni han reportado heridos o personas afectadas. En tanto, en las redes sociales se viralizaron videos del incidente y sus alrededores. Asimismo, tampoco se ha aclarado si fue necesaria una evacuación total o parcial del hotel durante las labores de control de la emergencia. La situación sigue en investigación.

¿Qué es un amago de incendio y qué debes hacer?

Un amago de incendio es la fase inicial de un fuego, caracterizándose por ser un foco pequeño y localizado. Este tipo de incendio puede ser extinguido de manera rápida y segura, incluso, por las personas que están en el área, utilizando los recursos disponibles, como extintores portátiles o agua, sin necesidad de contar con equipos especializados. La pronta intervención en esta etapa es crucial para evitar que el fuego se propague y cause mayores daños.

A continuación, lo que debes durante un amago de incendio: