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Oshiro Takeuchi anota de cabeza el 1-0 de Chankas vs Moquegua | Captura L1 MAX

Oshiro Takeuchi anota de cabeza el 1-0 de Chankas vs Moquegua y se ilusiona con pelear el Apertura

Oshiro Takeuchi aprovechó un centro milimétrico de Adrián Quiróz y con un cabezazo abrió el marcador para Chankas vs CD Moquegua. Los 'Guerreros' siguen vivos en la pelea por el Torneo Apertura.

Angel Curo
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