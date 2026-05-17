Oshiro Takeuchi anota de cabeza el 1-0 de Chankas vs Moquegua | Captura L1 MAX

Oshiro Takeuchi anota de cabeza el 1-0 de Chankas vs Moquegua y se ilusiona con pelear el Apertura

Oshiro Takeuchi aprovechó un centro milimétrico de Adrián Quiróz y con un cabezazo abrió el marcador para Chankas vs CD Moquegua. Los 'Guerreros' siguen vivos en la pelea por el Torneo Apertura.