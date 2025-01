Bono Escolaridad 2025: Esta es la fecha de pago y consulta AQUÍ si accedes a los 400 soles

El depósito se entrega en la planilla de pagos del mes de enero, pero no hay una fecha exacta . Sin embargo, para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, el pago aún llegará en la planilla del mes de junio de 2025.

La respuesta es no, NO hay un link de consulta sobre el Bono Escolaridad, pues el envío de dinero se realiza a través de las facultades del sector, esto quiere decir que no se requiere de un tercero para entregarse. Cabe mencionar que también hay un listado oficial.