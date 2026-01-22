Cronograma del Bono Escolaridad en enero 2026: ¿A quiénes les corresponde cobrar este viernes 23?

El Bono Escolaridad en 2026 ya comenzó a depositarse desde el pasado miércoles 21 de enero, por lo cual la comunidad beneficiaria está a la expectativa de conocer cuándo les corresponde cobrar según como se ha establecido el cronograma oficial con las fechas de pago para trabajadores públicos.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Educación (MINEDU), el inicio del año escolar está programado para el próximo lunes 16 de marzo, por lo cual los padres de familia se preparan para lo que conlleva este periodo. Es decir, gastos vinculados a matrículas, útiles, uniformes y más.

En este contexto es que se desarrolla justamente el abono del subsidio por escolaridad, pues se está enviando con la única finalidad de brindar un respaldo a aquellos que tienen menores inscritos en un nuevo ciclo lectivo, para que así se pueda cubrir las necesidades.

Bono Escolaridad inició con los pagos a trabajadores este 21 de enero / FOTO: Banco de la Nación

¿Quiénes cobran el Bono Escolaridad este 23 de enero?

Los beneficiarios de este incentivo forman parte del sector de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

¿A cuánto asciende el Bono Escolaridad?

Esta ayuda económica que el Estado peruano otorga anualmente para brindar un apoyo a los apoderados en medio de los gastos por el inicio del año escolar, tiene un monto fijo de S/ 400.

Cronograma completo del Bono Escolaridad 2026

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 21 de enero

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 22 de enero

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 23 de enero

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 26 de enero.

¿Existe LINK de registro del Bono Escolaridad?

No. Lo cierto es que el pago de este bono no requiere de ningún registro en enlace, pues se realizará junto con la planilla correspondiente al mes de enero, de acuerdo con lo que indica el cronograma.

Asimismo, es clave resaltar que para los docentes contratados y auxiliares de educación, el pago no se realizará en enero, sino que llegará en la planilla de junio de 2026, solo como caso excepcional.