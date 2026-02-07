Bono Escolaridad 2026: ¿Me debo registrar para el próximo pago en junio? Esto debes saber sobre el subsidio

El Bono Escolaridad ya tuvo su entrega en enero 2026 para algunos de los trabajadores del Estado que se encuentran bajo la planilla correspondiente. Este depósito se realiza solo a los padres de familia seleccionados en miras del inicio de un nuevo año lectivo.

Como se sabe, este respaldo financiero es un derecho laboral exclusivo de los colaboradores del sector público, por lo que funcionarios y servidores nombrados, contratados bajo los regímenes laborales como el Decreto Legislativo 276, la Ley 29944 y la Ley 30512, así como al personal de salud del sector público, miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y pensionistas de los regímenes de los Decretos Leyes 19846 y 20530; cobran el dinero.

El Bono Escolaridad se paga en enero 2026 y en algunos casos en junio/ FOTO: Freepik

Sin embargo, aunque se sabe que este abono se realiza por única vez en el primer mes de cada año, lo cierto es que durante junio también se realiza otro pago más, pero solo a determinados cargos que son puestos como excepción en el listado de beneficiarios.

¿Cuánto es el Bono Escolaridad?

El Estado peruano otorga anualmente el monto fijo de S/ 400, para así ayudar con los gastos necesarios del inicio del año escolar, principalmente a trabajadores del sector público.

¿Quiénes cobran el Bono Escolaridad en junio?

Se debe tener en cuenta que los profesores contratados y auxiliares de educación, en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, recibirán el bono recién hacia fines del mes de junio, esto por la falta de aprobación del reglamento para su pago en enero.

¿Debo registrarme para cobrar el Bono Escolaridad en junio?

No. No existe ningún LINK oficial en el que se deba realizar algún tipo de registro para el Bono Escolaridad, puesto que el pago llega reflejado en las planillas a fin de mes.

Requisitos para cobrar el Bono Escolaridad

Tener vínculo laboral activo al momento de la vigencia de la norma.

Contar con una antigüedad mínima de tres meses en el servicio; de no ser así, el pago se hace proporcional a los días trabajados.

Cronograma del Bono Escolaridad en enero 2026