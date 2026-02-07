Municipalidad de Chorrillos advierte a bañistas: Playa Agua Dulce será cerrada debido a acumulación de basura

¡Malas noticias para los bañistas! En plena temporada de verano 2026, los ciudadanos que eran fieles visitantes de la Playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos, recibieron una alerta por parte de la municipalidad y ya no podrán acudir al lugar.

La Playa Agua Dulce es una de las más concurridas en la capital, y miles de veraneantes aprovechan estos calurosos meses para ir a refrescarse en el agua y pasar un día divertido en familia o con amigos disfrutando de la brisa del mar. No obstante, las cosas cambiarán el próximo 15 de febrero.

Por medio de las redes sociales oficiales de la comunica distrital, se emitió un comunicado en el que se informa al público sobre el cierre del espacio durante el próximo fin de semana, un día después de lo que será la celebración por San Valentín 2026.

Playa Agua Dulce cerrará durante el 15 de febrero / FOTO: Municipalidad de Chorrillos

En lo anunciado, se detalla que a pesar de las reiteradas campañas de concientización y sensibilización que se han realizado en busca de generar un mejor ambiente en la zona, no se ha logrado generar un cambio en la conducta de las personas que a menudo asisten a la playa.

"El cierre se da con el objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural", señaló la entidad municipal, a modo de explicar que es urgente proteger este punto del distrito, si es que se quiere seguir contando con él.