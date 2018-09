Wade Barrett: "Me sentía miserable en la WWE"

Stu Bennett, más conocido como Wade Barrett por sus años en la WWE, reveló que su última etapa como luchador profesional fue muy miserable pues perdió todo cariño a lo que por entonces era su trabajo.

"Me sentí miserable durante mis últimos dos años con la WWE. No tengo nada en contra de ellos ni los odio, solo que descubrí que eso ya no era para mí. Me di cuenta que mi vida no iba en la dirección que quería", declaró Stu Bennett.

Como se recuerda, la WWE liberó de su contrato a Bennett en mayo de 2016 pese a tener aún un mes de vinculación. Sin embargo, tiempo después la compañía le ofreció una renovación, la cual rechazó.

"Tener un mejor contrato con la WWE puede sonar muy favorable en lo financiero pero en lo sentimental no me iba a sentir bien conmigo mismo", sostuvo el ex luchador.

En la actualidad el inglés es actor y protagonista de una película llamada 'I am Vengeance". Se reveló que diversas compañías cinematográficas quisieron contratarlo entre 2012 y 2014 pero la WWE rechazó las ofertas.