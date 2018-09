Las estrellas presentes en la pelea Canelo vs. Golovkin en Las Vegas [FOTOS]

Nadie se lo quiere perder. En una de las grandes peleas de boxeo de los últimos tiempos, protagonizada por 'Canelo' Álvarez y Golovkin, varias celebridades acudieron a Las Vegas para ver en directo a los dos hábiles púgiles.

A través de fotos compartidas por la cuenta de Twitter, HBO Boxing, se pudo ver en el T-Mobile Arena a los actores Will Smith, Dave Chappelle y Denzel Washington.

No solo artistas acudieron a Las Vegas para ver el Canelo vs. Golovkin, también estuvieron en primera fila luchadores de artes marciales mixtas como T.J. Dillashaw y Tito Ortiz.

El mexicano 'Canelo' Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se ven nuevamente las caras en una revancha tras el empate en la primera pelea. El ganador se quedará con los cinturones de la AMB, CMB e IBO, hoy en las manos del último.

´Canelo' Álvarez se embolsará 30 millones de dólares por la pelea mientras Golovkin se hará con un mínimo de 20.

