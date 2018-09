LeBron James y las primeras imágenes de la película "Space Jam 2" [VIDEO]

Se divulgaron las primeras imágenes de "Space Jam 2", la esperada película que contará con la participación de la estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James. Y es que, Space Jam fue una de las películas que rompió récords de sintonía en la decada de los 90's, por lo que muchos seguidores esperaron que haya una próxima entrega.

En las últimas horas, salió a la luz un video exclusivo de la cinta donde se escucha mencionar a James acerca de la cantidad de títulos que tiene en su trayectoria, acompañado de los legendarios Pato Lucas y Bugs Bunny en plena rueda de prensa.

"Esta colaboración en 'Space Jam' es mucho más que los personajes de Looney Tunes y yo. Me encantaría que los niños entendieran el poder que tienen en sus manos si persiguen sus sueños. Y creo que Ryan consiguió eso a través de 'Black Panther'", señaló James para la revista The Hollywood Reporter.

Se espera que el rodaje del largometraje comience el próximo verano norteamericano, apenas el astro de la NBA acabe la temporada en curso con su equipo. Será la segunda vez que LeBron protagonice una película ya que en el año 2015, estuvo en la comedia romántica "Trainwreck".

En 1996, se estrenó "Space Jam", una película que mezclaba animación con acción real y fue protagonizada por el legendario exbasketbolista y jugador histórico de los Chicago Bulls, Michael Jordan. El éxito fue tal que llegó a recaudar más de 250 millones de dólares en todo el mundo.

The Space Jam sequel with @KingJames has been announced!



How many championships will the Tune Squad win? pic.twitter.com/OC524ER8Ki