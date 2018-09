WWE: Matt Hardy anunció su retiro de la lucha libre [VIDEO]

Lo que se venía especulando en las últimas semanas, se confirmó. Matt Hardy se retira oficialmente de la WWE. El luchador de 43 años le dice adiós a la empresa de la familia McMahon y cierra una etapa de más de 20 años dedicado a la lucha. Ahora solo quiere tener más tiempo para su esposa e hijos.

"Necesito un momento para dirigirme al universo de WWE, a toda aquella gente que ha hecho posible que cumpla un sueño durante tantos años. Nunca olvidaré la reacción que el Universo de WWE tuvo en Wrestlemania 33 con nuestro regreso, fue uno de los mejores momentos de mi carrera. En Wrestlemania 34, tuve un gran momento ganando la Batalla real de Ande The Giant y pude traer mi creación, The Ultimate Deletion a Raw", comenzó diciendo en un video colgado en su cuenta de Twitter.

El luchador que, junto a su hermano Jeff Hardy, fue parte del famoso equipo denominado "The Hardy Boyz", agregó que "Hay mucha especulación en Internet sobre si me voy o no, y WWE me ha dejado cumplir con los compromisos, pero hoy en Corpus Christi era mi última aparición y nunca digas nunca pero hoy en Corpus Christi podría ser la última vez que vieran a "Woken" Matt Hardy en el ring de WWE".

El último sábado Matt Hardy estuvo presente en un show de la WWE y tras la culminación del evento, confirmó la noticia el mismo luchador. 'Woken' resaltó que ahora quiere estar más enfocado en su familia: "Tengo dos niños pequeños y una mujer, así que es el momento de que regrese".

Hardy cierra así, una exitosa carrera en la WWE donde varias vece fue campeón en WWE Tag Team. Según personas allegados a 'Woken', pasaría a hacer labores de creativo y productor debido a su experiencia en el ring y a su exitoso personaje que creó en la WWE.