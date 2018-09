Lo que no se escuchó del careo entre McGregor y Khabib Nurmagomedov [VIDEO]

Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov protagonizaron un escalofriante careo este jueves en Nueva York de cara a su próxima pelea por el título ligero de la UFC el próximo 6 de octubre en Estados Unidos. El luchador irlandés se puso al frente del ruso y antes del enfrentamiento verbal, le lanzó una sorprendentes amenazas.

"Eres hombre muerto. Estás muerto", se le oye decir a un desafiante McGregor. Pero la cosa no queda allí, ya que acto seguido agrega lo siguiente: "Puedo ver en tus labios morados, labios morados" a lo que interviene Dana White para que la cosa no pase a mayores y separarlos. Y es que las provocaciones entre ambos, viene desde hace rato entre ambos luchadores.

Incluso, antes del tenso careo, en plena conferencia de prensa el irlandés, fiel a su estilo, llamó 'fan boy' al ruso Nurmagomedov ante todos los presentes. El europeo no se quedó callado y respondió que "No sé que fue lo que te enseñó tu padre. Pero el mío me enseñó a no rendirme nunca. Y eso te lo enseñaré este 6 de octubre".

Hace algunos meses atrás, Conor McGregor tuvo un incidente con Khabib Nurmagomedov. El irlandés rompió las lunas del bus donde se encontraba el peleador ruso. Esto generó que la situación se agrave entre ambos.

McGregor y Khabib chocarán el próximo 6 de octubre por el título ligero de la UFC que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas en Estados Unidos por el UFC 229. Sin duda alguna, un duelo que nadie querrá perderse entre ambos.