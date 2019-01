UFC: Conor McGregor se rinde al Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer

Conor McGregor está a la espera de conocer el veredicto final de la Comisión Atlética de Nevada para saber si recibirá o no una sanción tras los incidentes que protagonizó con Khabib Nurmagomedov tras el evento del UFC 229 el pasado octubre de 2018 en T-Mobile Arena de Las Vegas. Mientras tantos, 'The Notorious' disfruta de su tiempo libre para ver a su equipo de fútbol favorito, el Manchester United.

Al observar el triunfo (3-1) de los 'diablos rojos' sobre el Arsenal, Conor McGregor quedó maravillado y sacó el sombrero con el nivel de los pupilos de Ole Gunnar Solskjaer en este partido de la Copa FA o FA Cup. El excampeón de los pesos pluma y ligero de UFC se rindió en elogios para el entrenador noruego, quien ha revolucionado el equipos tras la salida de José Mourinho.

“Ole Gunnar Solskjaer es un hombre especial! El súper suplente del Manchester United. Jugador y mánager. ¡Insano! Puedes sentir la pasión que tiene por su club y su historia. Emocionado con orgullo mientras explica vívidamente la increíble capacidad de contraataque del equipo a lo largo de los años. ¡Pasado y presente! ¡Guauu!”, escribió Conor McGregor a través de su cuenta oficial de Twitter.

Ole Gunnar Solskjær is a special man! The Man United Super Sub. Player AND Manager. Insane! You can feel the passion he has for his club and it’s history. Beaming with pride as he vividly explains the teams amazing counter attacking ability over the years. Past and present! Wow!

Asimismo, Conor McGregor sintió un momento de nostalgia cuando uno de sus fans de la mencionada red social publicó una fotografía de él luciendo una camiseta del Manchester United cuando era un niño.

"Veo a mi hijo cuando miro esto. Gracias por compartir. Esta es una foto de mis escuelas de fútbol, y esa camiseta gris del Manchester United me la compré con el dinero de mi comunión a los 8 años de edad. Me encantaría saber dónde está ahora. ¡Una camiseta de fútbol verdaderamente 'notoria'!", añadió el polémico peleador de UFC.

I see my son when I look at this. Thank you for sharing.

This is a picture from my schools “sports day”, and that infamous Grey Utd jersey, I actually bought myself with my communion money at 8 years of age.

I’d love to know where it is now.

A truly Notorious football jersey! https://t.co/1NxLZYJMXt