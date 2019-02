Exmedallista olímpica arremete con las jóvenes voleibolistas de la Liga

A lo largo de últimos años, el vóley peruano ha ido creciendo paulatinamente por la exposición de los partidos que se trasmiten en señal de pagada, antes en señal abierta. Y la voz autorizada para habla ello, sobre todo del actuación de las chicas dentro del campo de juego es Cecilia Tait, medallista olímpica en Seúl 88, actualmente comentarista en Movistar Deportes.

"Tú has ganado nada (en referencia a las voleibolistas) hasta que sudes, hasta que llores", señaló Tait, sobre la actitud de ellas luego del final un partido. Además, agregó: "Tienen todo, tienen tanto que no saben distribuir su tiempo para ser mejor, están más preocupadas, cuánto más van ganar; si dan o no entrevistas".

La actual comentarista dilapidó la falta de madurez de las jugadoras: "Parecería que algunas de las jugadoras no entienden que lo es que es "amateur" o "profesional"; esta liga y la selección son profesionales(...). Desde el día donde firmas un contrato, automáticamente estás asumiendo un compromiso".

Del mismo modo, añadió: "Lo que si se esta viendo es salir los fin de semanas después de los partido (...) y me encuentro con jugadoras, algunas menores de edad, transitando en la noche (...). Hay una generación que llegó a ser subcampeona olímpica, dentro esa generación me encuentro yo, se encuentra Natalia, Gaby, Rosa García, Denisse Fajardo y tú nunca nos hubieras visto "discotequeando" y al día siguiente en modo "boleto" jugando un partido".

En su trayectoria deportiva tiene cinco campeonatos sudamericanos, tres mundiales siendo subcampeona en 1982 y tercer puesto en 1986, y una medalla de plata en la olímpiada en Seúl 1998.

Antes de finalizar la entrevista con su casa televisiva, La zurda de oro sentenció: "El profesionalismo no viene del entrenador, ni del director tu club, ni de la selección viene de uno mismo".