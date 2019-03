Usain Bolt, leyenda del atletismo, visitará Perú por primera vez [VIDEO]

Usain Bolt, leyenda del atletismo olímpico, vendrá a Perú por primera vez en abril como parte de una gira promocional con la marca que lo patrocina.



El exvelocista jamaiquino visitará diferentes países de Sudamérica como parte de una campaña promocional con la marca PUMA, de la cual es embajador, según dio a conocer El Comercio.



Él primero visitará Chile el 31 de marzo para cumplir las actividades publicitarias con dicha marca. Tras ello, se tiene previsto que venga a Perú a inicios de abril.

Durante su visita, él realizará charlas, en la cual los fanáticos podrán verlo de cerca e interactuar. Además, promocionará productos de la marca. ¿Bolt se animará a dar una muestra de su velocidad en las calles limeñas?



Bolt, recordado por lograr la magnifícia marca de 9.58 segundos en la carrera de 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de Berlín 2009, se retiró del atletismo en el 2017.







Tras ello, el 'Rayo' Bolt realizó una breve incursión en el fútbol, probando suerte con un equipo australiano. No obstante, se desencantó al no ser contratado.



Usain Bolt posee once títulos mundiales y ocho medallas de oro olímpicas como velocista, ​​ así como los récords mundiales de los 100 y 200 m lisos, y la carrera de relevos 4×100 con el equipo jamaicano