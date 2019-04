La dura crítica del tío de Rafael Nadal: "No es un jugador de tenis"

Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafael Nadal, lanzó un duro comentario sobre el tenista español que hace poco abandonó el Masters de Indian Wells a causa de una lesión. En una entrevista para un medio local, su familiar mencionó algunas de las dificultades a las que el mejor tenista español de la historia se está enfrentando para mantener su nivel a los 32 años.

"Rafael no es un jugador de tenis. Es una persona lesionada que juega al tenis. Él quiere seguir jugando a pesar de sus problemas físicos. Quizá dos o tres años más. Hasta cuándo, quién sabe. Rafa y yo somos dos de los jugadores que más veces hemos jugado con dolor. No puedes ir todas las semanas a todos los torneos libre de dolores", manifestó.

Razón no le falta. Rafael Nadal, campeón de 17 Grand Slams, se ha asusentado o no ha podido finalizar 17 de los últimos 20 torneos en cemento debido a sus maltrechas rodillas, su principal punto débil. El deportista español, cuyas articulaciones sufren especialmente en esta superficie, no participó en el último Open de Miami tras no recuperse de las molestias en el tendón rotuliano que lo privó de un nuevo duelo contra Roger Federer en Indian Wells, que hubiera supuesto el número 39 entre ambos.

A lo largo de sus 17 años en el circuito, su físico le ha apartado al menos cuatro veces del éxito en el Open de Australia, tres en Roland Garros y US Open, dos en Wimbledon, Juegos Olímpicos (Atenas 2004 y Londres 2012) y Copa de Maestros; además de restarle también muchas opciones en Masters 1000 y despojarle del número uno ante Novak Djokovic.