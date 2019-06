Leyenda Sudamericana: ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se coronó campeón del Giro de Italia [VIDEO]

¡CELÉBRALO SUDAMÉRICA! El ciclista del hermano país de Ecuador, Richard Carapaz, se convirtió en el campeón del Giro de Italia tras vencer al local, Vincenzo Nibali, su principal escolta durante las más de 90 horas de recorrido: se convirtió en el segundo sudamericano en lograr dicha hazaña tras la victoria del colombiano Nairo Quintana en el 2014.

Carapaz fue ovacionado por sus compatriotas, quienes acudieron al Arena de Verona, para recibir con cánticos y vibras sobre la hazaña que estaba por ejecutar: defendió con creces la ventaja (de 17 kilómeotrs de contrarreloj) en la clasificación general que mantenía sobre Vincenzo Nibali.

No obstante, Carapaz encaró la última etapa del Giro de Italia con un minuto con 54 segundos respecto a la ventaja que mantenía sobre Nibali. Y pese a perder 49 segundos en el duelo contra el italiano, se coronó campeón ante la atenta mirada de su familia que se ubicaba en primera fila: su esposa, hijos e incluso sus padres, le dieron una grata sorpresa.

"No sé qué decir, es un sentimiento único. Creo que para mí es el triunfo más grande que he podido lograr en mi vida. Es la recompensa a todos los esfuerzos y sacrificios. Se lo debo a mi equipo, que me ha ayudado a conseguir este Gran Giro de Italia", indicó el ecuatoriano.

Dicha consagración ha generado que el propio presidente del vecino y hermano país de Ecuador, Lenín Moreno, decida felicitarlo a través de las redes sociales. "¡GRACIAS RICCHARD CARAPAZ! Felicitaciones, campeón", indicó el mandatario mediante su cuenta oficial de Twitter.