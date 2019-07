Cecilia Tait: La 'Zurda de Oro' que venció al cáncer y prendió el pebetero de los Panamericanos Lima 2019

Lima 2019 | Una noche mágica se vivió este viernes 26 de julio en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Cecilia Tait tuvo la gran responsabilidad de encender el pebetero en el Estadio Nacional.

Sin embargo, hace un tiempo Cecilia Tait, la 'Zurda de Oro' del vóley peruano, jugó el partido más importante de su vida, ya que en abril del 2010 le detectaron el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se presenta en el sistema inmunológico

Por esta razón, Tait, quien fue congresista de la República en el anterior período presidencial, viajó al territorio alemán para recibir 7 quimioterapias y varias radioterapias para luchar contra el cáncer a los ganglios.

Cecilia Tait: Regreso triunfante

Con el pasar de las quimioterapias y con el apoyo incondicional de su familia, Cecilia Tait venció el cáncer y a fines del 2010 regresó a la tierra que la vio nacer: "Nunca me imaginé que siendo deportista el cáncer me iba atacar a los ganglios. El 26 de agosto terminó mi tratamiento y estoy curada. Estoy segura que Dios me salvó y la ciencia me curó", manifestó Cecilia Tait.

Nueve años después la vida le iba a regalar a la 'Zurda de Oro' la gran oportunidad de llevar la antorcha para enardecer el mítico pebetero en un día histórico para el deporte nacional.

Cecilia Tait: La zurda de oro

Cecilia Tait es considerada entre las mejores voleibolistas en toda la historia de esta deporte. Además, en el 2005 ingresó al Salón de la Fama del Vóleibol, convirtiéndose en la primera sudamericana en. La 'Zurda de Oro' obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, en donde Tait fue elegida la mejor jugadora del torneo.