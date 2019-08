Lima 2019: Lizaida Valdivia bate récord nacional en Atletismo [VIDEO]

No había sido un buen día para el Atletismo peruano en los Panamericanos Lima 2019 debido a que hasta el momento ninguno de los deportistas del país clasificó a la final de su respectiva especialidad. Sin embargo, en la prueba de los 10 000 metros planos se logró superar el récord nacional. Lo hizo Lizaida Thalía Valdivia.

La atleta de tan solo 23 años no llegaba con el cartel de favorito y todo indicaba que su compatriota, Gladys Machacuay iba a terminar mejor en su categoría. No fue así. Valdivia, contra todo pronóstico terminó en el séptimo lugar y aunque no luchará por una medalla, consiguió mejorar el tiempo de Inés Melchor, la antigua dueña del récord.

#Lima2019 | Día #14 de competencia👉Atletismo: Thalía Valdivia finalizó en el puesto 7 (33:14.12) y Gladys Machacuay en el puesto 12 (34:48.69) de los 10 000 metros planos. #COPinforma #SomosLima2019 #VamosPerú pic.twitter.com/kIIu248U3Y — Comité Olímpico Perú (@COP_Peru) August 7, 2019

La deportista nacida en Huancavelica poseía un registro envidiable de 33 minutos, 36 segundos y 17 milisegundos, récord que logró en el 2017. Por años varios intentaron mejorar ese tiempo, pero hasta esta fecha no se había podido hacerlo. Thalía, que tiene un gran futuro concretó la carrera con 33 minutos, 14 segundos y 12 milisegundos.

Machacuay, por su parte, no tuvo su mejor tarde y finalizó la competencia en el penúltimo lugar (12) con 34 minutos 48 segundos y 69 milisegundos; solamente ganó a la cubana Dailín Belmonte, que hizo un 35m 01s 01ms. El objetivo de Valdivia ahora es clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Lima 2019: Tabla de posiciones de los 10km Femenino

Los 10k estuvieron de infarto de principio a fin y la ganadora fue Natasha Wodak, que no solo obtuvo la medalla de oro, es que mejoró su tiempo personal y de su país: 31m 55s 17ms. La mexicana Risper Biyaki se quedó con el segundo puesto con 31m 59s; mientras que la de plata la ganó la canadiense raches Cliff con 32m 13s 34ms.

Lima 2019: Lizaida Valdivia termina la carrera