María Belén Bazo busca triunfar en el Mundial de Vela y clasificar a Tokio 2020 [FOTO]

Los Panamericanos Lima 2019 continúan en la memoria de todos los peruanos; sin embargo, los deportistas ya han pasado la página. Y es que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están a la vuelta de la esquina y varios seleccionados aún no consiguen clasificar. Una de ellas es María Belén Bazo, quien podría dar buenas noticias en los siguientes días.

La deportista nacional, ganadora de la presea de bronce en Lima 2019, llegó esta semana a territorio italiano, exactamente a la ciudad de Trento, que es donde se llevará a cabo el Campeonato Mundial de Vela 2019. Asimismo, Bazo ya se entrena en la Residence Toblini hasta que sea la hora de su debut, el cual será a fines de este mes.

Debut de Bazo en el Mundial

La medallista de windwurf iniciará su participación en el certamen desde el próximo 24 septiembre y buscará coger uno de los nueve pasajes que otorga el torneo a Tokio 2020. Hay que mencionar que ella competirá con 206 veleristas de 41 países de los seis continentes del mundo.

“Luego de los Juegos Panamericanos, me tomé una semana de descanso para recuperarme bien y volví a los entrenamientos con todo, ahora estoy cien por ciento enfocada en el último objetivo importante del año: el Campeonato Mundial. Este es un campeonato muy importante para mí porque si logro quedar entre los 9 mejores países (que aún no logran clasificar) me permitiría estar a Tokio 2020”, sostuvo.

Bazo mentaliza en Tokio 2020

Bazo se encuentra en pleno proceso de aclimatación y conocimiento del agua donde competirá, y también conociendo a sus rivales. Del mismo modo, reconoció que está motivada mentalmente y agradeció el apoyo del público, de todo su comando técnico, de la Federación de Vela y del IPD.

“Ya estoy en el Lago di Garda, Italia. Quedan tres semanas de entrenamiento, vamos a seguir sumando horas entrenando aquí, aprendiendo de las condiciones climáticas y navegando con las chicas de otros países. Voy a Mundial en el mejor estado físico y mental para dar lo mejor de mí. Confío en mi preparación, en mi equipo técnico y en mí. ¡Vamos con todo! ¡Muchas gracias a todos los que me apoyan!”, agregó la medallista panamericana.

“Agradezco a todos los que hacen esto posible. Estoy demasiado agradecida de poder vivir haciendo lo que más me apasiona y estoy aprovechando cada día al máximo para seguir mejorando. Muchas gracias a mi auspiciador principal Chocolisto. Como también a Everlast e ISDIN. Muchas gracias también al IPD, a la Federación Peruana de Vela y al Club de Regatas Lima”, puntualizó.