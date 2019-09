Sofía Mulanovich tras ser campeona mundial de Surf: "Todavía no me lo puedo creer, estoy en shock" [VIDEO]

¡Todo una leyenda inca! Sofía Mulanovich sigue aumentando su legado en el surf peruano y, esta vez, se coronó campeona mundial del ISA 2019 realizado en Japón. La 'Gringa' se le vio muy alegre tras seguir haciendo historia en el deporte de la tabla.

"La verdad que (estoy) demasiado feliz. Esto es increíble. Es un sueño hecho realidad y estoy sin palabras, la verdad", fueron las primera palabras de Sofía Mulanovich después de salir del mar japonés.

Asimismo, Mulanovich, quien no perdió ni un heat en todo el campeonato y en la final alcanzó un puntaje total de 13.80 con olas de 7.20 y 6.60, le mandó un emotivo mensaje a todo el público nacional y reveló que todavía no puede creer lo conseguido.

"Gracias a toda la gente que me mandó esa energía especial. Gracias a Perú y a mi familia que toda la motivación me dan ellos. Ahorita no me lo puedo creer, la verdad. Estoy en shock.", reveló Sofía Mulanovich de 36 años.

VIDEO | Sofía Mulanovich: "Todavía no me lo puedo creer, estoy en shock". Dijo una emocionado 'Sofi' para el medio especializado @dukesurfs imposible no sentir ese nudo en la garganta como peruano. ¡Gracias, Sofía!

Créditos: Pablo Zanocchi | Duke Surf pic.twitter.com/qxRJJynWlt — Roger Silva (@RogerMartinSR) 10 de septiembre de 2019

¿Sofía Mulanovich a Tokio 2020?

Si bien Sofía Mulanovich se hizo con el oro, pero no consiguió su cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que el ISA 2019 únicamente da cupos director a Tokio 2020 para Asia, África, Europa y Oceanía.

Sin embargo, de todas maneras el surf peruano estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Por qué? Pues, tiene asegurada dos plazas aseguradas (1 masculino y 1 femenino) producto de las preseas de oro de Lucca Mesinas y Daniella Rosas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

