¡ARRIBA PERÚ! Sofía Mulanovich es campeona mundial de Surf ISA 2019 [FOTO]

¡Grítalo, Perú! Sofía Mulanovich sigue aumentando su leyenda en el deporte peruano. Y es que este lunes (martes en Japón) se convirtió en campeona mundial de Surf en el ISA 2019 tras ganarle a las mejores del planeta. De esta forma, la histórica deportista nacional puede soñar en clasificar a Tokio 2020.

A pesar de que Mulanovich se hizo con el oro, el torneo no da cupos a los Juegos Olímpicos para nadie del continente americano. Aquellos boletos los tienen Daniella Rosas y Lucca Mesinas, campeones en los Panamericanos Lima 2019. Sin embargo, en mayo ‘La Gringa’ defenderá su título y ahí tendrá la chance de ganar su boleto a Tokio.

Congrats to 🇵🇪’s @smulanovich for earning the women’s #ISAworlds! Check the website later for full coverage of her win at the 2019 ISA World Surfing Games pres. by @vanssurf. #ISAWSG pic.twitter.com/hyFNF5ZRab