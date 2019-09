Sofía Mulanovich clasificó a la final del Mundial ISA de Surf 2019 [FOTO Y VIDEO]

Sofía Mulanovich fue una de las grandes ausencias de Lima 2019, pero eso no le quitó la concentración y se enfocó totalmente en la siguiente competencia, el Mundial ISA de Surf. La deportista nacional está a un paso de quitarse la espina de los Juegos Panamericanos, ya que clasificó a la gran final del torneo.

A sus 36 años, Mulanovich sigue dejando el nombre del Perú en lo más alto y quiere hacerse con el oro de los ISA World Surfing Games 2019. Sin embargo, no todo es felicidad debido a que este certamen otorga cupos a Tokio 2020 solamente a los deportistas de África, Asia, Europa y Oceanía.

FULL SCOOP: learn who provisionally qualified for the #Olympics from today’s #ISAworlds + who is advancing to the final rounds tomorrow. #ISAWSG https://t.co/x2Gkl2JCxG