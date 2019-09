Sofía Mulanovich viene haciendo de las suyas en los ISA World Surfing Games 2019. La peruana está cerca de la gran final de este importante evento de surf que se viene llevando a cabo en Japón.

Sofía Mulanovich a un paso de la final de los ISA World Surfing Games 2019

Mulanovich ha estado imparable desde que comenzó los ISA World Surfing Games 2019 realizando grandes heats y mostrando una gran performance lo que le ha valido que incluso no caiga a la zona de repechaje.

Ahora Mulanovich tendrá dos chances el día de mañana de poder meterse a la gran final y asegurar una medalla para el país. La peruana enfrentará a Tatiana Weston Webb, Silvana Lima y Bianca Buitendag.

“Estoy feliz, me tocaron las olas olitas, estuvo divertido y la verdad es que he estado super tranquila durante todo el evento, creo que eso me ha ayudado bastante”, declaró Mulanovich tras terminar su heat.

Pero la clasificación a la siguiente etapa no fue nada fácil para Mulanovich ya que el mar de Miyazaki estuvo con olas bastante grandes e incluso la excampeona del mundo acabó con su tabla partida en dos.

Lamentablemente, no todas fueron buenas noticias para el país. Daniella Rosas y Analí Gómez no pudieron ganar sus heats en la zona de repechaje y quedaron eliminadas de los ISA World Surfing Games 2019.

Cabe mencionar que, para estar en la gran final, Mulanovich tendrá que quedar dentro de las dos primeras. Las otras dos clasificadas saldrán del repechaje.