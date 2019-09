Lima 2019: Su utilizará sede los Juegos Panamericanos para el Campeonato Nacional de Jockey

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos han dejado un gran legado, mismos que serán aprovechados para la difusión de distintos deportes entre ellos, el Hockey, que antes de Lima 2019, no contaba con una sede propia para entrenar y disputar sus partidos.

El Campeonato Nacional de Hockey, certamen que organiza la Federación Peruana de Hockey y se realiza cada año, iniciará este 22 de septiembre con la primera fecha y se realizará en las canchas del recinto deportivo Andrea Avelino Cáceres.

Recordemos que este escenario fue el mismo que albergó las competencias del mencionado deporte en el los Juegos Panamericanos Lima 2019, por lo que se encuentran en un muy nivel, además de estar calificados por los estándares reglamentarios de la Federación Internacional de Hockey.

En la fecha inaugural del torneo San Silvestre Sport y Mafer Admirábilis, ambos equipos muy representativos del deporte en nuestro país tendrán a cargo el primer encuentro de la fecha.

CAMPEONATO

En tres rondas de todos contra todos, en la rama femenina se jugarán nueve jornadas regulares y una adicional para definir el primer, segundoy tercer puesto. El líder y escolta en la tabla de posiciones disputarán

el primer lugar. El mismo criterio se aplica para definir el tercer lugar.



En la rama masculina se juegan dos rondas de todos contra todos y una fecha más para definir los puestos en el podio. Al término de las diezjornadas regulares, el líder y escolta en la clasificación juegan por el

primer lugar, siendo el mismo criterio para definir el tercer puesto. Al ser cinco participantes, cada jornada será asignada como descanso a un equipo en particular.



Estos son los partidos que se disputarán este domingo 22 de setiembre:

CANCHA 1

9:00 San Silvestre Sport vs. Mater Admirábilis (damas)

10:30 OMA vs. Lima Cricket (varones)

12:00 Lima Cricket vs. OMA (damas)

CANCHA 2

12:00 Santa María Sport vs. Lions (varones)

DESCANSA

Libardoni (varones)