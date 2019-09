Man Bok Park: Cenaida Uribe y sus sentidas palabras tras la muerte del extécnico

Man Bok Park ha fallecido. El extécnico de la Selección Peruana de Vóley nos ha dejado a sus 83 años de edad, y el Perú se tiñe de luto para despedirlo, para decirle adiós al maestro que nos llevó hasta lo más alto del vóley en sus mejores épocas. Man Bok Park dejó un legado increíble del vóley peruano, por lo que sus pupilas siempre lo recordarán.

Una de ellas es Cenaida Uribe, quien disfrutó de los mejores momentos de Man Bok Park. Para ella, el extécnico de la ‘Bicolor’ era mucho más que un entrenador, pues junto a sus demás compañeras tales como Natalia Málaga, Cecilia Tait y Gaby Pérez del Solar, habían creado un lazo con una unión muy fuerte.

Hoy, tras conocerse el deceso del extécnico de Perú, la exvoleibolista mostró todo su dolor por el sensible fallecimiento de Man Bok Park: “Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Y ese mismo año Míster Park me escogió entre muchas otras chicas para integrar la selección. Él me dio la vida que tengo. El vóley y él me dieron, prácticamente, la vida. Para mí, él es como un padre y estoy muy triste", esto en declaraciones para la Agencia Andina.

La ex atacante de Perú también agregó: “Cuando una de las chicas de la ex selección me llamó para contarme lo que le estaba pasando, me afectó mucho. Siempre nos visitábamos, salíamos a cenar con su esposa. Hace un año almorcé con él y se le veía muy bien. Para mí fue una desagradable sorpresa”.

Cabe señalar que Cenaida Uribe, de la mano de Man Bok Park, fue ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. La ex matadora manifestó que hace poco más de un año tuvo un encuentro con el técnico.

Finalmente, Man Bok Park nos ha dejado a sus 83 años, y justo a un día de cumplirse 31 años del triunfo que puso a Perú en la final de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Descansa en paz, maestro.