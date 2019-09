Doha 2019: Estados Unidos se quedó con el 4x400 mixto y Allyson Felix alcanzó su medalla número 17 en un Mundial

El Mundial de atletismo Doha 2019 pasará a la historia como uno de los más polémicos ya que muchos atletas se han venido quejando por las altas temperaturas de calor. Además, es escaso la presencia de público en el International Khalifa Stadium.

Pero a pesar de las críticas, el Mundial de atletismo tiene que seguir su curso y esta vez se llevó a cabo una de las pruebas más novedosas y agradables: 4x400 relevo mixto.

La mencionada prueba contó con la participación de renombrados atletas alrededor del mundo siendo el ganador Estados Unidos, equipo que era uno de los favoritos a quedarse con el primer lugar.

El cuarteto de Estados Unidos estuvo conformado por Wilbert London, Allyson Felix, Cortney Okolo y Michael Cherry haciendo un tiempo de 3:09.34; mientras que en la segunda posición se ubicó Jamaica con 3:11.78 y, por último, Baréin con 3:11.82.

Uno de los integrantes del equipo norteamericano, Allyson Felix, sumó con este triunfo su medalla número 17 en mundiales. Anteriormente la atleta tenía en su haber 11 de oro, 3 de plata y dos de bronce.

Cabe mencionar que el Mundial de atletismo Doha 2019 rompió fuegos el pasado viernes 27 de setiembre. El mencionado evento deportivo va hasta el domingo 6 de octubre.

Deja vu anyone? Team USA 🇺🇸 take GOLD in the 4x400m Mixed Relay, breaking the world record they set just yesterday with a 3:09.34. Not a bad day at the office guys 👔💼 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/gNKJ86xtV7