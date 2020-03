Tokio 2020: Carl Lewis pidió aplazar los Juegos Olímpicos hasta el 2022

Los Juegos Olímpicos no se van a suspender. A pesar del brote del coronavirus, los organizadores de Tokio 2020 se mostraron firmes en su decisión de realizar el evento deportivo más importante del mundo en la fecha pactada.

Diversos personajes del deporte mostraron su opinión y consideraron que se tiene que aplazar Tokio 2020. Carl Lewis, el nueve veces campeón olímpico, pidió pensar en la salud de los atletas.

“Creo que es realmente difícil para un atleta prepararse, entrenar, mantener su motivación si hay incertidumbre total. Eso es lo más difícil. Debido a que es un problema de salud, está más allá del control de todos. Creo que la mayoría de los atletas lo aceptan”, indicó el medallista a un programa de TV de Texas.

Canadá anunció que no participará de Tokio 2020 y pidió suspender los Juegos Olímpicos por el bien de los deportistas. Ofrecieron su apoyo para trabajar en equipo y superar los problemas.

Lewis indicó que los atletas se tienen que preparar para tener un buen desempeño en los Juegos Olímpicos, pero por el brote del coronavirus no pueden realizar sus entrenamientos.

“Los atletas no pueden prepararse para los Juegos Olímpicos si no tienen una prueba olímpica, si no tienen competencia. Hay algunos atletas que están a punto de retirarse y eso puede doler, pero, en realidad, debes concentrarte en lo que (servirá mejor) a las masas”, sentenció.