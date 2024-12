Presidente de Odebo quedó asombrado con infraestructura de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024

"Me impactó que una ciudad tan pequeña tenga una infraestructura como la que tiene en los establecimientos educativos. No se imaginan la piscina, el coliseo, el auditorio, del colegio femenino Nuestra Señora de las Mercedes y la gente", declaró Baltazar Medina para La República .

Asimismo, el mandatario señaló que hay puntos a mejorar para llevar a cabo con total normalidad los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024. "Hay un elemento clave y me dijeron que se firmará también un documento público por la Villa Bolivariana. Ellos no tienen ni infraestructura hotelera. Así haya Villa se necesita tener unos hoteles no de mediana sino de buena categoría para los jueces, la familia bolivariana, periodistas, etc.", añadió