¡Sorpresa! Universitario es líder en la tabla de posiciones y deja atrás a Alianza Lima

Si bien el equipo dirigido por Fabián Bustos es de los principales candidatos a llevarse el título, no comenzó de la mejor manera el Torneo Apertura debido a que se dejo empatar a los 90' por Comerciantes Unidos y luego venció a Cienciano, pero sufriendo hasta el minuto final. Para mantener la calma entre sus seguidores, la 'U' sorprendió al ponerse como líder de la Primera División de nuestro país.

No obstante, no nos referimos al equipo que juega en el Estadio Monumental, sino al conjunto que está disputando la Liga Peruana de Vóley y que marcha en la primera casilla del torneo. Recordemos que los aficionados merengues no solo tienen en mente el fútbol masculino, sino todas las disciplinas en las que compiten así como la sección femenina y ahora las denominadas 'Pumas' que son candidatas a salir campeonas del Perú.