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¿Cuáles son las lesiones más comunes en la rodilla?, por el Dr. Cotillo

El doctor Luis Cotillo, traumatólogo y especialista en Medicina Deportiva, analiza las lesiones más comunes de la rodilla en su columna del diario Líbero.

    Dr. Luis Cotillo
    Cuáles son las lesiones más comunes en la rodilla
    Cuáles son las lesiones más comunes en la rodilla
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    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero hablar sobre las lesiones más frecuentes en la rodilla, una de las articulaciones que más sufre tanto en deportistas como en personas que realizan actividades cotidianas exigentes.

    Entre las lesiones más comunes se encuentra la tendinitis patelar o rotuliana, conocida también como rodilla del saltador, que produce dolor en la parte anterior de la rodilla. También es frecuente la inflamación de la pata de ganso, que genera molestias en la zona interna, especialmente al subir o bajar escaleras. Estas afecciones suelen estar relacionadas con sobrecarga o mala técnica deportiva.

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    Por otro lado, existen lesiones más complejas como la ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA), del ligamento cruzado posterior (LCP) o los desgarros de menisco. Estas pueden provocar dolor intenso, inflamación, inestabilidad o sensación de “falseo” al caminar. En muchos casos, requieren estudios por imágenes y un tratamiento especializado.

    Si presentas un dolor que no cesa o sospechas que has sufrido una lesión, no lo ignores. Acude de inmediato al traumatólogo para una evaluación precisa y así determinar el tratamiento más adecuado para tu caso. Un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia en tu recuperación.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
    • Citas: 989 366 436


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    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

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