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Diabetes y artroscopia: lo que sí es posible; por el Dr. Cotillo

El Dr. Luis Cotillo, traumatólogo especializado en medicina deportiva, aclara que los pacientes con diabetes pueden someterse a cirugía artroscópica.

    Dr. Luis Cotillo
    Todo sobre la artroscopia y personas condiabetes
    Todo sobre la artroscopia y personas condiabetes
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    Soy el Dr. Luis Cotillo, traumatólogo y especialista en medicina deportiva, y una de las preguntas que más escucho en consulta es de pacientes con diabetes que creen que no pueden someterse a una cirugía. Durante años se ha extendido el temor de que esta enfermedad impida tratar lesiones articulares, lo que ha llevado a muchas personas a convivir con dolor en la rodilla, el hombro o el tobillo pensando que operarse no es una opción.

    Sin embargo, hoy la medicina cuenta con técnicas modernas como la artroscopia, un procedimiento mínimamente invasivo que nos permite diagnosticar y tratar lesiones dentro de las articulaciones mediante pequeñas incisiones y una cámara especializada. Gracias a esta técnica, es posible intervenir con menor daño a los tejidos, menos sangrado y una recuperación generalmente más rápida para el paciente.

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    En mi experiencia médica, muchos pacientes con diabetes sí pueden operarse mediante artroscopia. La clave está en que la enfermedad esté adecuadamente controlada y que exista una evaluación médica responsable antes del procedimiento. Cuando el paciente mantiene niveles adecuados de glucosa y hay un trabajo coordinado con otros especialistas, es posible realizar la cirugía de manera segura.

    Por eso siempre insisto en que la diabetes no debe convertirse en un motivo para resignarse a vivir con dolor o limitaciones de movimiento. La artroscopia ha abierto nuevas posibilidades para tratar lesiones articulares de forma menos invasiva, y con el control adecuado de la enfermedad, muchos pacientes pueden recuperar su movilidad y mejorar su calidad de vida.

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    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

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