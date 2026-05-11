Conoce a la Selección Nacional de Atletismo que representará al Perú en el Campeonato Iberoamericano

La selección nacional de atletismo que representará al Perú en el Campeonato Iberoamericano de la disciplina, importante certamen que cuenta con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), está lista para dejar en alto el nombre del país en una competencia de nivel mundial.

La delegación peruana, que estará formada por 19 damas y 20 varones, tendrá a reconocidos atletas de élite y miembros de los diversos programas de apoyo del IPD, como la marchista Kimberly García, del programa del Ciclo Olímpico 2025-2028; los fondistas Gladys Tejeda y Cristhian Pacheco, y el saltador de longitud José Luis Mandros, triunvirato del programa Lima 2027; además de Luis Henry Campos, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD I).

Junto a ellos participarán las promesas del atletismo nacional, quienes también forman parte de los programas de apoyo del IPD, con el objetivo de nutrirse de experiencias en disciplinas como 100, 200, 400, 1.500, 5.000 y 10.000 metros planos, salto triple, martillo, salto con garrocha, heptatlón, jabalina y bala, entre otras pruebas.

La conformación del equipo nacional se realizó bajo estrictos criterios técnicos establecidos por la Federación Deportiva Peruana de Atletismo. Entre ellos, se consideró la obtención de la marca mínima dentro de la ventana oficial de clasificación y la aproximación al 96% de la marca mínima exigida.

Asimismo, se tomó en cuenta la proyección de atletas de la categoría U20, con apuesta por el crecimiento y desarrollo de nuevos talentos del deporte peruano. Del mismo modo, la decisión técnica para la conformación de los relevos fue parte fundamental del proceso de selección.

El Campeonato Iberoamericano de Atletismo convertirá a Lima en el centro del atletismo internacional, al congregar a destacados deportistas de diferentes países de la región. La competencia se disputará del 29 al 31 de mayo.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, felicitó a los atletas que nos representarán en el Iberoamericano de Atletismo en la Videna. "Con figuras como Kimberly García, Gladys Tejeda y Cristhian Pacheco, junto a nuestras jóvenes promesas, el Perú está listo para brillar. Desde el Minedu y el IPD seguimos firmes con su preparación rumbo a Lima 2027", remarcó.

De esta manera, la actual gestión del Instituto Peruano del Deporte, presidida por Sergio Ludeña Visalot, en articulación con el Ministerio de Educación, reafirma su compromiso con el fortalecimiento y la promoción del atletismo, con la presencia de figuras consagradas y jóvenes talentos en una competencia de talla mundial.