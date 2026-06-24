UTCB 2026: El debut de la distancia 6K y el circuito técnico de la Skyrace Extreme de 25K

La Merrell Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) celebrará en 2026 sus 11 años de trayectoria consolidándose como uno de los eventos de montaña más importantes del continente. La competencia, que recientemente fue reconocida como licenciataria oficial de la Marca Perú por Promperú, se prepara para una edición sin precedentes en la que reunirá a corredores nacionales e internacionales en los impresionantes escenarios naturales de Huaraz.

La organización destacó que la UTCB no solo sobresale por su exigencia deportiva y técnica, sino también por su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la conservación de los espacios naturales de la Cordillera Blanca y el respeto hacia las comunidades locales de Áncash. Estos pilares han permitido que la carrera se convierta en una referencia para el deporte de aventura en Sudamérica.

Uno de los principales atractivos será la distancia de 25 kilómetros Skyrace Extreme, que por cuarto año consecutivo forma parte del prestigioso calendario internacional de las Merrell Skyrunner World Series. Este recorrido pondrá a prueba a los mejores corredores del mundo con exigentes ascensos, terrenos técnicos y pasos de alta montaña rodeados por algunos de los glaciares tropicales más impresionantes del planeta.

La UTCB 2026 incorporará una nueva distancia de 6 kilómetros.

La edición 2026 también marcará el estreno de la distancia de 6 kilómetros, creada especialmente para quienes desean iniciarse en el trail running. Esta nueva modalidad busca acercar el deporte a corredores noveles, permitiéndoles experimentar la emoción de competir en un entorno natural único y seguro.

Además, el evento contará con una amplia variedad de pruebas para todos los niveles. Entre ellas destacan el Kilómetro Vertical, la distancia de 12K para atletas intermedios, la Skyrace de 23K que supera los 4.950 metros de altitud, y las ultramaratones de 50K y 70K, consideradas las pruebas más exigentes por sus recorridos extremos en plena Cordillera Blanca.

Las inscripciones para participar en la UTCB 2026 permanecerán abiertas hasta el 28 de junio. La organización agradeció el respaldo de la Municipalidad Distrital de Independencia, el Parque Nacional Huascarán, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash y el Gobierno Regional de Áncash, así como el apoyo de sus auspiciadores oficiales Merrell, Electrolife y Marca Perú, aliados