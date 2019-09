Stephen Curry, estrella de NBA, hace una promesa de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Tokio 2020 | Tocó la gloria a máximo nivel del basquetball profesional en más de una ocasión pero no se conforma. Stephen Curry, el base multicampeón de los Golden States Warriors y también campeón de básquet con Estados Unidos, aseguró que tiene una deuda pendiente con el 'Dream Team'.

Curry ha ganado dos Mundiales de básquet con Estado Unidos, pero por diversas razones no pudo conformar la selección estadounidense que se llevó la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Así, Tokio 2020 es su gran reto.

"Ese es el plan, seguro. Obviamente tocas madera, no quieres que se interfieran lesiones o cosas así. Definitivamente quiero ir. Nunca he estado en el equipo olímpico. He estado en dos equipos con medallas de oro pero en campeonatos mundiales. Los Juegos Olímpicos son la experiencia que quiero vivir ahora. Y espero que el año que viene sea así", señaló el basquetbolista de 31 años.

Curry, que consiguió los anillos de la NBA en las temporadas 2015, 2017 y 2018 -siempre con los Golden States- se refirió además al papel de su selección en el reciente mundial de China: "Todavía somos los mejores. Si reunimos a la gente que se supone que debe estar en Tokio, será una buena experiencia".

De otro lado habló sobre su excompañero de equipo Kevin Durant, que dejó los Warriors para enrolarse a los Brooklyn Nets. "Al final, vivimos en una época en la que la elección está a la vanguardia, y Kevin (Durant) tomó una decisión por sí mismo y no se puede discutir eso".

"Desearía poder seguir jugando con él. Es un talento increíble, una persona increíble. Logramos mucho juntos. Pero ya sabes, las cosas han cambiado un poco. Así que obviamente le deseo lo mejor", puntualizó.

¿Cuándo se desarrollarán los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, oficialmente conocidos como los Juegos de la XXXII Olimpiada, tendrán lugar entre el 24 de julio al 9 de agosto de 2020 en Tokio, Japón.