0
URGENTE
Tabla del Clausura con Sport Huancayo puntero
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada Liga 1 2026

Liga Claretiana y Club Skill clasificaron a las semifinales de la Serie C de la Liga Nacional

La Serie C de la Liga Nacional de Básquetbol concluyó con la clasificación de Liga Claretiana de Huancayo y Club Skill de Ayacucho a las semifinales del torneo.

    Wilfredo Inostroza
    Basquet
    Basquet
    COMPARTIR

    La Serie C de la Liga Nacional de Básquet llegó a su cierre definitivo con la consagración de los dos equipos que consiguieron su clasificación a la siguiente etapa del certamen: Liga Claretiana de Huancayo y Club Skill de Ayacucho. Ambas escuadras completaron una destacada actuación en la fase regular y aseguraron formalmente su presencia en las semifinales de la competencia.

    Conoce la programación de partidos de la Liga 1 2026

    PUEDES VER: Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación fecha 4 y dónde ver partidos

    La jornada decisiva arrancó con un electrizante choque entre Club PIT de Tarma y Club Skill de Ayacucho. El conjunto tarmeño se quedó con la victoria por un estrecho 79-74 en un trámite disputado de principio a fin, donde lució la descomunal figura de Francisco Farías (dorsal 27), máximo anotador del encuentro con 44 puntos para el PIT, mientras que Nehomar López sacó la cara por el bando ayacuchano con 22 unidades.

    En el segundo compromiso de la fecha, Liga Claretiana de Huancayo ratificó su cartel de favorito al conseguir una demoledora victoria por 96-40 ante Club Junior del Tambo, haciendo gala de un enorme poderío ofensivo. El jugador más destacado del quinteto huancaíno fue Mario Mendoza (dorsal 3) con 25 anotaciones, mientras que en el bando rival Drexler Cartaya, Jordin Palacios y Eduardo Ibarra aportaron 8 puntos cada uno.

    De esta manera, tanto Liga Claretiana de Huancayo como Club Skill de Ayacucho se transforman en los flamantes representantes de la Serie C que avanzan a la etapa semifinal del torneo, manteniendo firme el objetivo de pelear por el título nacional. Tras la jornada, la Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) reafirmó su compromiso de seguir impulsando el desarrollo del deporte de la canasta descentralizando la competencia en las distintas regiones del país.

    LÍBERO transmite los partidos de la Liga Nacional de Básquet

    Recordemos que todos los partidos de la Liga Nacional de Básquet son transmitidos por el canal de YouTube de LÍBERO.

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

    google iconPrefiero a Libero en Google
    Lo más visto

    1. Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27: resultados y clasificación tras la tercera fecha

    2. Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación fecha 4 y dónde ver partidos

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 54.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano