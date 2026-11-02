Liga Claretiana y Club Skill clasificaron a las semifinales de la Serie C de la Liga Nacional

La Serie C de la Liga Nacional de Básquet llegó a su cierre definitivo con la consagración de los dos equipos que consiguieron su clasificación a la siguiente etapa del certamen: Liga Claretiana de Huancayo y Club Skill de Ayacucho. Ambas escuadras completaron una destacada actuación en la fase regular y aseguraron formalmente su presencia en las semifinales de la competencia.

La jornada decisiva arrancó con un electrizante choque entre Club PIT de Tarma y Club Skill de Ayacucho. El conjunto tarmeño se quedó con la victoria por un estrecho 79-74 en un trámite disputado de principio a fin, donde lució la descomunal figura de Francisco Farías (dorsal 27), máximo anotador del encuentro con 44 puntos para el PIT, mientras que Nehomar López sacó la cara por el bando ayacuchano con 22 unidades.

En el segundo compromiso de la fecha, Liga Claretiana de Huancayo ratificó su cartel de favorito al conseguir una demoledora victoria por 96-40 ante Club Junior del Tambo, haciendo gala de un enorme poderío ofensivo. El jugador más destacado del quinteto huancaíno fue Mario Mendoza (dorsal 3) con 25 anotaciones, mientras que en el bando rival Drexler Cartaya, Jordin Palacios y Eduardo Ibarra aportaron 8 puntos cada uno.

De esta manera, tanto Liga Claretiana de Huancayo como Club Skill de Ayacucho se transforman en los flamantes representantes de la Serie C que avanzan a la etapa semifinal del torneo, manteniendo firme el objetivo de pelear por el título nacional. Tras la jornada, la Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) reafirmó su compromiso de seguir impulsando el desarrollo del deporte de la canasta descentralizando la competencia en las distintas regiones del país.

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