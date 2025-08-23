Los Marlins perdieron ante los Blue Jays, pero el talento quisqueyano se lució en el Día de la Herencia Dominicana

Los Miami Marlins sufrieron su segunda derrota consecutiva ante los Toronto Blue Jays en la jornada del sábado por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). A pesar del resultado, el partido tuvo un significado especial para la comunidad latina, ya que los anfitriones celebraron el Día de la Herencia Dominicana con una asistencia récord de 24 943 espectadores. En esta ocasión contaron con cuatro destacados quisqueyanos en el campo: Agustín Ramírez, Heriberto Hernández, Otto López y Ronny Henríquez.

Los dominicanos que jugaron con los Marlins en el Día de la Herencia Dominicana

Los Marlins no lograron remontar y cayeron por un ajustado marcador de 6-7 ante los Blue Jays en el IoanDepot Park este sábado 23 de agosto por el segundo juego de la serie. El entrenador Clayton McCullough incluyó en su alineación titular al dominicano Agustín Ramírez, quien destacó con el bate, pero tuvo dificultades en la recepción. Finalizó el encuentro con cinco turnos al bate (5 AB) y una base por bolas (BB).

A su par, le acompañó su compatriota Heriberto Hernández como bateador emergente y a su vez se desempeñó en la defensa como jardinero izquierdo registrando un turno al bate (1 AB). Por su parte, Otto López ingresó en la posición de campocorto y completó una sólida actuación con 3 turno al bate 1 carrera anotada (C), 1 hit (H) y 1 carrera producida (CP). En el montículo, Ronny Henríquez lanzó una entrada completa (1.0 IP) y otorgó una base por bolas BB.

El duelo contó con la participación especial de la cantante Chelsy Bautista, quien cantó el himno dominicano en el estadio, y al El Chaval de la Bachata como encargado del espectáculo musical despúes del juego. Asimismo, los Marlins organizaron un momento ameno con camisetas exclusivas alusivas a la República Dominicana. Cabe resaltar que parte de las ganancias obtenidas por las ventas de entradas serán distribuidas a diversas organizaciones dominicanas sin fines de lucro.

¿Qué es el Día de la Herencia Dominicana?

El Día de la Herencia Dominicana es una celebración especial en la MLB, donde varias franquicias reconocen la cultura, historia y contribuciones de la República Dominicana, uno de los países extranjeros con mayor presencia de peloteros en la competencia. Si bien no existe una fecha específica para esta conmemoración, suele desarrollarse entre los meses de junio y agosto, aunque dependerá del calendario de cada equipo - como los Mets, Yankees o Marlins.