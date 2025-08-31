Entrenador de los Dallas Cowboys lanza un contundente mensaje luego que se anunciará la extensión de DaRon Bland en la NFL

Los Dallas Cawboys generaron revuelo en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) tras el inesperado traspaso de Micah Parsosn, con el anuncio de una extensión de contrato por cuatro años por 92 millones de dólares con el All Pro DaRon Bland. Ante esta decisión, el entrenador expresó su satisfacción por la permanencia del cornerback, destacando que, aunque Bland no conversa mucho, demuestra constantemente su potencial convirtiéndose en una pieza clave de la defensa del equipo.

¿Qué dijo el entrenador de los Cowboys sobre la extensión de DaRon Bland?

DaRon Bland comenzó su carrera con los Cowboys en la semana 1 de la temporada del 2022 al ser fichado como agente libre, luego de no ser seleccionado en el draft. Su potencial y persistencia le permitieron que se consolide en la titularidad por varios juegos. Al año siguiente, estableció un récord al devolver cinco de sus nueve intercepciones para touchdowns.

En la campaña anterior, el defensor tuvo un complicado desempeño debido a que se sometió a una cirugía en el pie izquierdo provocado por una fractura causado por estrés. Como resultado, sus estadísticas fueron bajas y no registró intercepciones, aunque regresó en el juego 11 para continuar aportando a la defensa. Sin embargo, la franquicia cerró el acuerdo con Bland para que se mantenga hasta el 2029, lo que generó comentarios en la directiva.

Los Cowboys oficializaron a DaRon Bland | Imagen: Dallas Cowboys

"Tiene unas habilidades increíbles con el balón, pero también creo que tiene unos instintos increíbles. Su capacidad para estudiar el juego y su conocimiento del mismo para un jugador joven, relativamente joven, son asombrosos. Al igual que su capacidad para leer los splits y anticipar las rutas, siempre pienso en Stephon Gilmore … Esos chicos, a medida que envejecen, quizás pierden un poco de ritmo, pero DaRon siempre ha tenido la capacidad de procesar las cosas con mucha rapidez", expresó el coach Brian Schottenheimer.

Próximo partido de DaRon Bland en la NFL

Los Cowboys protagonizarán el partido inaugural antes los actuales campeones del Super Bowl, Philadelphia Eagles, el jueves 4 de septiembre. El equipo dirigido por Schottenheimer buscarán en este periodo 2025-26 conseguir su sexto título en la NFL de la mano de DaRon Bland en la línea defensiva.