Micah Parsons se despide de los Cowboys: ¿cuándo debuta con los Packers en la NFL?

La Liga de Fútbol Americano (NFL) acaba de vivir una bomba en el mercado de fichaje previo al comienzo de la temporada, ya que se confirmó el nuevo destino de Micah Parsons. Los Dallas Cowboys confirmaron el intercambio del linebacker a los Green Bay Packers, que posiblemente debuta en el primer juego del calendario oficial este domingo 7 de septiembre contra los Detroit Lions, dado que su contrato no está sujeto a restricciones de elegibilidad, según informes.

¿Cuándo debutará Micah Parsons con los Packers?

Tras varias semanas de incertidumbre, se confirmó que los Cowboys aceptaron el intercambio de Micah Parsons a los Packers por dos selecciones de primera ronda 2026-2027 y a Kenny Clark. Este contrato constará por una permanencia de cuatro años por un valor de 188 millones de dólares con 136 millones garantizados.

A pesar de que el pasado martes 26 de agosto se dio por finalizado la presentación de la lista oficial a 53 jugadores, los Packers podrán contar con el linebacker para el juego de este domingo 7 de septiembre frente a los Lions. Esto sin la necesidad de pasar por waivers ni otras restricciones.

Micah Parsons se despide de los Cowboys

Micah Parsons compartió por medio de sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a la comunidad de los Cowboys por el recibimiento desde que debutó en 2021.

"Desde que llegué a Dallas, me recibieron a mí y a mi familia como si fueran suyos. Hiciste que un chico de la costa este se sintiera como en casa en Texas. Cada vez que llegaba al trabajo, cada vez que pisaba ese campo, sentía el peso y el orgullo de representarlos. No solo me dieron una camiseta, me dieron un lugar al que pertenecer", se lee en el comunicado.