Rafael Nadal le pone fin a la temporada 2021 y se despide del US Open

'Rafa' también recalcó que, por tener esa molestia que lo viene aquejando desde hace un tiempo, no ha podido competir en las Olimpiadas ni en Wimbledon, y ahora, en el US Open, por ello, prefiere tomarse un tiempo para recuperarse de esta dolencia.

"Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas, como va a ser ahora el abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí y en vista de que durante este último año no he tenido la la capacidad de poder entrenarme y prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo", señaló.